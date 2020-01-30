Общественники в Петербурге проверили качество колбасных изделий

Общественники в Петербурге проверили качество колбасных изделий
В составе качественной колбасы должны присутствовать свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль или посолочная смесь, сахар, пряности. Фото: pixabay.com

Эксперты проверили качество «Докторской» на петербургском рынке мясных изделий. Выяснилось, что из десяти исследованных образцов соответствуют ГОСТу лишь пять.

Выяснилось, что в вареную колбасу активно добавляют такие вещества, как соевый изолят, ферментированный рис, манная крупа, загуститель камедь, каррагинан, коллагеновый животный белок, клетчатка, хрящи и целлюлоза. Об этом сообщает портал «Доктор Питер».

Специалисты предупреждают, что, выбирая «Докторскую», стоит помнить об ингредиентах, которые отсутствуют в качественной колбасе. К ним относятся растительный белок, клетчатка, крахмал и мясо птицы. Серые пятна, рыхлый фарш и пустоты также говорят о низком качестве товара.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ходе Рождественской ярмарки петербуржцы и гости города съели 10 тонн колбасок.

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