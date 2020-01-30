Петербуржец, вырубивший деревья, заплатил 300 тысяч рублей

Петербуржец, вырубивший деревья, заплатил 300 тысяч рублей
Мужчина уже перечислил деньги. Фото: Pixabay

Мужчина решил избавиться от растительности вдоль забора.

Об этом стало известно сегодня, 30 января. Обо всем сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. Жителя Курортного района обязали выплатить штраф за незаконную вырубку деревьев. На случай обратила внимание природоохранная прокуратура. Зеленые насаждения пропали с Курортной улицы у дома номер 10. В ведомстве отметили, что мужчина нанес ущерб городу, поэтому ему пришлось расстаться с 300 тысячами рублей. Все деньги были перечислены в городской бюджет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ветер завалил 50 деревьев на подъезде к Славково. С непростой ситуацией дорожники столкнулись на прошлой неделе. Ветер завалил дорогу деревьями, а сильные дожди спровоцировали выходы воды из берегов реки Воложба. Из-за разлива проезд по участку дороги пришлось закрыть.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
деревья штраф
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти задержали убийцу пьяного мужчины
Уткин рассказал, сколько зарабатывает Кокорин
Опубликована информация о зарплате Медведева в Совбезе РФ
В Петербурге снизилось количество преступлений
В поселке Володарский под колесами машины погибла пенсионерка
Футболист Роберт Мак официально покинул «Зенит»
Петербуржец, вырубивший деревья, заплатил 300 тысяч рублей
Американца арестовали в Петербурге за проникновение в метро