Петербуржец, вырубивший деревья, заплатил 300 тысяч рублей

Мужчина решил избавиться от растительности вдоль забора.

Об этом стало известно сегодня, 30 января. Обо всем сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. Жителя Курортного района обязали выплатить штраф за незаконную вырубку деревьев. На случай обратила внимание природоохранная прокуратура. Зеленые насаждения пропали с Курортной улицы у дома номер 10. В ведомстве отметили, что мужчина нанес ущерб городу, поэтому ему пришлось расстаться с 300 тысячами рублей. Все деньги были перечислены в городской бюджет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ветер завалил 50 деревьев на подъезде к Славково. С непростой ситуацией дорожники столкнулись на прошлой неделе. Ветер завалил дорогу деревьями, а сильные дожди спровоцировали выходы воды из берегов реки Воложба. Из-за разлива проезд по участку дороги пришлось закрыть.