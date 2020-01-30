Путин предложил жестче наказывать за оскорбления и клевету

Пока что в постановлении нет конкретики.

Об этом стало известно сегодня, 30 января. Обо всем сообщается на сайте Кремля. Президент России Владимир Путин распорядился о том, чтобы в России ужесточили наказание за оскорбления и клевету. Он надеется, что его поручение исполнят уже к началу июля 2020 года. Ответственными Путин назначил руководитель администрации президента Антон Вайно и премьер-министр Михаил Мишустин.

Никаких подробностей не разглашается. Непонятно, как именно планируют наказывать провинившихся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд Петербурга отказал фанату «Спартака» в апелляции на запрет посещения матчей за оскорбления Дзюбы. Петроградский районный суд оштрафовал на 5 тысяч рублей фаната московского «Спартака» Валерия «Амиго» Бевза.