В Сети появились кадры раскуроченной Mazda3 после ДТП с BMW X5 возле моста Александра Невского

В Сети появились кадры с места ДТП, участниками которого стали Mazda3 и BMW X5. Машины столкнулись поздним вечером 28 января, но участник ДТП поделился фото только сейчас.

Водитель за рулем Mazda3 двигался со съезда с моста Александра Невского в сторону Невы на зеленый сигнал светофора. В это время с Малоохтинского проспекта повернул направо BMW X5 и столкнулся с Mazda.

После лобового столкновения гонщик на BMW чуть притормозил, после чего помчался по Зеневскому проспекту в сторону Заневской площади.

Кадры с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте». Участник ДТП надеется найти очевидцев аварии или запись видеорегистратора с моментом столкновения машин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о разбитом каршеринге в Коломягах. Горе-водитель бросил арендованную машину на месте ДТП.