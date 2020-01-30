Егерю из Тосненского района грозит срок за охоту на дворнягу

Мужчину подозревают в убийстве бродячей собаке.

Обо всем стало известно 30 января. Обо всем сообщили в пресс-службе полицейского главка. Все случилось несколько дней назад – жители поселка Сельцо видели, как мужчина расстрелял дворнягу из пневматики. В результате собака получила серьезные травмы. Егерь хотел выбросить израненной тело на помойку, но прохожие его остановили.

Эксперты отметили, что на теле животного обнаружили пять пулевых ранений. Пес погиб из-за жестокости стрелка, ветераны не смогли ему помочь. Комментируя свой поступок, житель поселка заверил, что не хотел никого убивать, а хотел напугать собак.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ломоносове задержали стрелявшего из «Мерседеса» водителя.