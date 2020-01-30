«Нашли друг друга»: легковушки разъехались после столкновения возле Исаакиевского собора

&#171;Нашли друг друга&#187;: легковушки разъехались после столкновения возле Исаакиевского собора
У машины повреждена передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге два легковых автомобиля не смогли разъехаться возле Исаакиевского собора. От удара машины разъехались в разные стороны.

Авария случилась сегодня ночью, 31 января, на пересечении Адмиралтейского проспекта, улицы Якубовича и 2-го Адмиралтейского острова. На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины получили серьезные повреждения, на дороге разбросаны осколки и детали транспортных средств.

«Нашли друг друга», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Информации о возможных пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об огромных ямах на дорогах Стрельны. На состояние проезжей части на одной из улиц пожаловались местные жители.

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«Нашли друг друга»: легковушки разъехались после столкновения ...