«Нашли друг друга»: легковушки разъехались после столкновения возле Исаакиевского собора

В Петербурге два легковых автомобиля не смогли разъехаться возле Исаакиевского собора. От удара машины разъехались в разные стороны.

Авария случилась сегодня ночью, 31 января, на пересечении Адмиралтейского проспекта, улицы Якубовича и 2-го Адмиралтейского острова. На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины получили серьезные повреждения, на дороге разбросаны осколки и детали транспортных средств.

«Нашли друг друга», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Информации о возможных пострадавших не поступало.

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