Жители Стрельны жалуются на огромные ямы на проезжей части

Жители Стрельны недовольны состоянием дорог. По словам горожан, проезд затрудняют глубокие ямы, которые, из-за теплой погоды наполнены водой.

Обо всем очевидцы рассказали в группе «Мы ломоносовцы» в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях видно, что ямы на дороге образовались крупные.

«Улица Владимирская. Едут мимо машины, попадают в яму, довольно глубокую, вода из ямы фонтаном прямо на прохожих», — написала подписчица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Стрельне заметили двух лисичек. Животные блуждали в поисках пропитания.