Жители Стрельны жалуются на огромные ямы на проезжей части

Жители Стрельны жалуются на огромные ямы на проезжей части
Яма. Фото: vk.com/welomonosovs

Жители Стрельны недовольны состоянием дорог. По словам горожан, проезд затрудняют глубокие ямы, которые, из-за теплой погоды наполнены водой.

Обо всем очевидцы рассказали в группе «Мы ломоносовцы» в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях видно, что ямы на дороге образовались крупные.

«Улица Владимирская. Едут мимо машины, попадают в яму, довольно глубокую, вода из ямы фонтаном прямо на прохожих», — написала подписчица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Стрельне заметили двух лисичек. Животные блуждали в поисках пропитания.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
жители стрельна ямы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители Стрельны жалуются на огромные ямы на проезжей части
Киркоров и Ревва спели для маленькой миллионерши
В Стрельне местный житель заметил двух проголодавшихся лисичек
Егерю из Тосненского района грозит срок за охоту на дворнягу
В Сети появились кадры раскуроченной Mazda3 после ДТП с BMW X5 возле моста ...
Очевидцы рассказали об утонувшей женщине в Вырице
Водитель «Яндекс.Драйв» влетел в столб в Коломягах и сбежал
Звезда «Голоса» Наташа Стюарт неожиданно скончалась