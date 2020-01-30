В Стрельне местный житель заметил двух проголодавшихся лисичек

Жители Стрельны заметили на одной из улиц города двух лисиц. Очевидец поделился фотографиями лесных красавиц.

По словам местного жителя, животных заметили по улице Львовской. Он предположил, что лисицы бродили в поисках еды.

«Пришли в город в поисках пропитания», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «Мы ломоносовцы».

Судя по комментариям, появившимися под публикацией, лисиц в этих местах видят довольно часто.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали что из-за лисы несколько рейсов в Пулково не могли приземлиться. Самолетам пришлось кружить над городом.