В Стрельне местный житель заметил двух проголодавшихся лисичек

В Стрельне местный житель заметил двух проголодавшихся лисичек
Очевидец сфотографировал лисиц. Фото: vk.com/welomonosovs

Жители Стрельны заметили на одной из улиц города двух лисиц. Очевидец поделился фотографиями лесных красавиц.

По словам местного жителя, животных заметили по улице Львовской. Он предположил, что лисицы бродили в поисках еды.

«Пришли в город в поисках пропитания», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «Мы ломоносовцы».

Судя по комментариям, появившимися под публикацией, лисиц в этих местах видят довольно часто.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали что из-за лисы несколько рейсов в Пулково не могли приземлиться. Самолетам пришлось кружить над городом.

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