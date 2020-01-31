СКА прервал восьмиматчевую победную серию омского «Авангарда»

СКА прервал восьмиматчевую победную серию омского «Авангарда»
Матч закончился со счетом 1:0 ОТ в пользу армейцев. Фото: ХК СКА

Петербургский СКА дома обыграл омский «Авангард» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч закончился со счетом 1:0 ОТ в пользу армейцев. Победную шайбу забросил Владимир Ткачев на пятой минуте овертайма.

Таким образом, СКА прервал победную серию «Авангарда», которая продлилась восемь матчей.

СКА находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 77 очков. Следующий матч состоится 3 февраля. СКА сыграет с московским «Спартаком».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с 19-летним нападающим Иваном Морозовым. Соглашение рассчитано на два года.

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