СКА продлил контракт с форвардом Иваном Морозовым

СКА продлил контракт с форвардом Иваном Морозовым
Иван Морозов. Фото: ХК "СКА"

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с 19-летним нападающим Иваном Морозовым. Соглашение рассчитано на два года.

По новому контракту он продолжит выступать в составе «армейцев» до конца сезона 2021/2022. Об этом сообщили на официальном сайте хоккейного клуба.

Морозов дебютировал в КХЛ в сезоне 2017/2018 в составе ханты-мансийской «Югры», а после перешел в СКА. На счету Морозова в нынешнем сезоне семь матчей регулярного чемпионата КХЛ. В них он набрал шесть очков (4+2) при показателе полезности +6. Выступает Морозов в тройке с Кириллом Марченко и Васидием Подколзиным.

«Накануне он стал первым игроком СКА в КХЛ, кто оформил дубль и набрал три очка в одном матче до достижения 20 лет», — отметили в СКА.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СКА обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:0. Иван Морозов отметился дублем.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
иван морозов новости спб ска хоккей
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жена Дмитрия Маликова выглядит моложе дочери
Алла Пугачева переживает за Максима Галкина, который отдыхает без нее
Певица Отиева возмутилась из-за подлости Малахова
Бузова похвасталась дорогими подарками от друзей
Суд арестовал фигуранта дела о граффити с Путиным
Милонов рассказал, что школьники (может быть) будут учиться пять дней в неделю
На Нарвском пешеход угодил под машину: упал, поднялся и ушел
Петербуржцы требуют убрать велополосу на Большой Зеленина