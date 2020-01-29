СКА продлил контракт с форвардом Иваном Морозовым

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с 19-летним нападающим Иваном Морозовым. Соглашение рассчитано на два года.

По новому контракту он продолжит выступать в составе «армейцев» до конца сезона 2021/2022. Об этом сообщили на официальном сайте хоккейного клуба.

Морозов дебютировал в КХЛ в сезоне 2017/2018 в составе ханты-мансийской «Югры», а после перешел в СКА. На счету Морозова в нынешнем сезоне семь матчей регулярного чемпионата КХЛ. В них он набрал шесть очков (4+2) при показателе полезности +6. Выступает Морозов в тройке с Кириллом Марченко и Васидием Подколзиным.

«Накануне он стал первым игроком СКА в КХЛ, кто оформил дубль и набрал три очка в одном матче до достижения 20 лет», — отметили в СКА.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СКА обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:0. Иван Морозов отметился дублем.