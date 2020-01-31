В Ленобласти организовали штаб по противодействию коронавирусу

Для предупреждения коронавируса в Ленобласти открыли специальный штаб.

В штаб вошли представители областного комитета по здравоохранению, врачи-эпидемиологи, главы медицинских учреждений, комитета по туризму.

В качестве одной из мер борьбы с распространением коронавируса нового типа является проверка готовности медучреждений к приему больных, включая запас специальных тестов, закупка противовирусных препаратов и дополнительная подготовка медперсонала, сообщили в областной администрации.

Из-за эпидемии коронавируса в Ленобласти усилен санитарный контроль на границе. Случаев заражения на данный момент не выявлено. Во всех пунктах пропуска усилили санитарно-карантинный контроль. С начала 2020 года проверку с обязательной термометрией прошли 40 тыс. человек. Из них 34 были гражданами Китая. Меры приняты региональным управлением Роспотребнадзора. В целях безопасности на пунктах пропуска также усилен дезинфекционный режим. Тем, кто планирует посетить Китай, Роспотребнадзор рекомендует не ходить на рынки и в зоопарки, не употреблять овощи и фрукты без термической обработки, пить воду только из бутылок, использовать маски и при первых признаках заболевания обращаться в медучреждения.

Несколько тысяч граждан Китая, приезжающих в Северную столицу в организованных туристических группах, отменят поездку. Китайцы должны были воспользоваться безвизовым режимом для въезда в страну. Речь идет примерно о семи тысячах человек.

В Россию болезнь может попасть уже в феврале. Специалисты подведомственного Минздраву НМИЦ ФПИ считают такой риск высоким. По их мнению, распространению вируса мог значительно способствовать китайский Новый год (25 января), после которого жители КНР традиционно уезжают на отдых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что директор Государственного Эрмитажа в Петербурге Михаил Пиотровский рассказал, что музей ожидает спада посещаемости. Причиной этого стала вспышка нового коронавируса в Китае, из-за которой введены ограничения. Падение посещаемости не должно сказаться на планах самого Эрмитажа. Тем не менее, из-за отсутствия в городе китайских туристов, в музее будет заметно сокращение количества посетителей. Директор Эрмитажа отметил, что все недовольные количеством китайских туристов в Петербурге смогут возрадоваться. Также он подчеркнул, что теперь количество платящих полную цену билета туристов станет меньше, поскольку большинство из них приезжают именно из азиатских стран.