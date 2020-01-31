Автобус и трамвай потерлись боками возле «Приморской»

Ранним утром 31 января возле станции «Приморская» произошло ДТП с участием автобуса и трамвая.

По словам очевидцев, ДТП произошло на съезде с Наличного моста через реку Смоленку к станции метро «Приморская». Трамвай и автобус потерлись боками, двигаясь в одном направлении.

От удара у трамвая разбились стекла.

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