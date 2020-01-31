Автобус и трамвай потерлись боками возле «Приморской»

Автобус и трамвай потерлись боками возле «Приморской»
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Ранним утром 31 января возле станции «Приморская» произошло ДТП с участием автобуса и трамвая.

По словам очевидцев, ДТП произошло на съезде с Наличного моста через реку Смоленку к станции метро «Приморская». Трамвай и автобус потерлись боками, двигаясь в одном направлении.

От удара у трамвая разбились стекла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель арендованного автомобиля сервиса «Яндекс. Драйв» врезался в столб в Коломягах. По неизвестным причинам транспортное средство развернуло во Мгинском переулке.

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