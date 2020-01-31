Загоревшуюся вентиляцию в ТК «Миллер» на Испытателей тушили десятки пожарных

Утром в пятницу, 31 января, в Приморском районе Санкт-Петербурга загорелся торгово-офисный центр «Миллер», сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

Спасатели получили сообщение о возгорании в ТЦ «Миллер», расположенном на проспекте Испытателей, 30, в семь утра. Там загорелась вентиляция в одной из пекарен, расположенной на цокольном этаже здания. Всего в «Миллер Центре» четыре этажа.

Огонь распространился по одному погонном метру вентиляционного канала, так что возгорание удалось ликвидировать быстро. На месте происшествия работали 60 сотрудников МЧС с использованием 12 спецмашин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автобус и трамвай потерлись боками возле «Приморской».