Полиция нашла 11 кг золота и почти 120 млн рублей у лжеброкеров в Санкт-Петербурге

Петербургский суд арестовал шестерых лжеброкеров, на которых с топором напал обманутый горожанин. Полиция изъяла ц них 116 млн рублей и 11 кг золота.
Как сообщили в пресс-службе главка МВД России по Петербургу, обыски прошли в квартирах фигурантов уголовного дела о мошенничестве на Forex-рынке, а также в нескольких офисах, расположенных в Петербурге.
Средства были обнаружены в рублях, валюте и золотых монетах: всего правоохранители изъяли $1,4 млн, 180 тысяч евро, 17 млн рублей и 11 кг золотых монет. В офисах также хранились документы на несколько десятков объектов недвижимости.
Лжеброкеры создавали подставные фирмы по предоставлению услуг по инвестициям в выгодные коммерческие проекты. При этом они работали без каких-либо лицензий. Вкладчики потеряли более 20 млн рублей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что напавшего на брокеров с топором жителя Петербурга освободили из зала суда.