В Петербурге обсуждают идею по развитию железнодорожного узла

Первый и второй этапы подготовки были завершены в конце 2019 года. Фото: pixabay.com

Первый и второй этапы подготовки были завершены в конце 2019 года. Фото: pixabay.com

В Смольном продолжается обсуждение концепции развития железнодорожного узла в Петербурге.

В обсуждении принимают участие представители РЖД, перевозчики и работники транспортной отрасли.

Как заявлял ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, проект носит масштабный характер и требует огромного внимания.

Первый и второй этапы подготовки были завершены в конце 2019 года.

Сейчас необходимо скоординировать проект с транспортной реформой и оценить его энергетические мощности с учетом влияния на экологию. Специалисты разработают план, который вынесут на широкое общественное обсуждение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что РЖД планирует закончить и представить проект сметной документации строительства высокоскоростной магистрали, связывающей две столицы, в 2022 году. Планируется, что строительства ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода начнут в 2020 году, а вся линия Петербург — Москва — Нижний Новгород будет завершена к 2026 году. Строительство обойдется в 1,5 трлн рублей.