Мужчина провалился под лед на Химиков

Мужчина провалился под лед на Химиков
Пострадавшего госпитализировали.Фото: pixabay

У бизнес-центра «Н2О» на улице Химиков, 28 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП. Все случилось 31 января.

О том, что мужчина провалился под лед в реку Охта, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ. До приезда спасателей мужчине пытались помочь двое очевидцев.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине. Инцидент произошел во вторник, 28 января. Автомобиль службы каршеринга заметили на Константиновской улице.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
лед спб чп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали два рейса: пассажиры вылетят в Москву и Воронеж на ...
Мужчина провалился под лед реки Охты на Химиков
Легковушки не поделили перекресток Есенина и Луначарского
Пять человек погибли при взрыве на заводе в Орловской области
Гимназию на Наставников эвакуировали из-за угрозы «минирования»
Движение трамваев затруднено из-за ДТП на Энгельса
У Петропавловской крепости в Неве заметили «моржа» в плавках
Мужчина провалился под лед на Химиков