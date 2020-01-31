Мужчина провалился под лед на Химиков

У бизнес-центра «Н2О» на улице Химиков, 28 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП. Все случилось 31 января.

О том, что мужчина провалился под лед в реку Охта, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ. До приезда спасателей мужчине пытались помочь двое очевидцев.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине. Инцидент произошел во вторник, 28 января. Автомобиль службы каршеринга заметили на Константиновской улице.