Движение трамваев затруднено из-за ДТП на Энгельса

Движение трамваев затруднено из-за ДТП на Энгельса
Место ДТП.Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие на проспекте Энгельса.

«Очередное ДТП на пр. Энгельса, около д. 27. Столкнулись около 13:30. Пока не разъедутся, трамваи в обе стороны будут ждать», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург»

По фотографиям заметно, что автомобили столкнулись прямо на трамвайных путях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине. Инцидент произошел во вторник, 28 января. Автомобиль службы каршеринга заметили на Константиновской улице.

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