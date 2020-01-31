Гимназию на Наставников эвакуировали из-за угрозы «минирования»

Гимназию на Наставников эвакуировали из-за угрозы &#171;минирования&#187;
Дети и сотрудники гимназии покинули здание. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге учащихся гимназии №405 вывели на улицу. Уроки школьников прервались эвакуацией.

В пятницу, 31 января, в учебное учреждение на проспекте Наставников поступило электронное письмо с угрозой о минировании. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, как детей выводят из здания школы.

Теперь специалистам предстоит обследовать территорию и помещения гимназии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об анонимном сообщении с угрозой, которой поступило в Красногвардейский районный суд.

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