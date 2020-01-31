Гимназию на Наставников эвакуировали из-за угрозы «минирования»

В Петербурге учащихся гимназии №405 вывели на улицу. Уроки школьников прервались эвакуацией.

В пятницу, 31 января, в учебное учреждение на проспекте Наставников поступило электронное письмо с угрозой о минировании. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, как детей выводят из здания школы.