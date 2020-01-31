Иномарка «потеряла» бампер в аварии на КАД

Иномарка «потеряла» бампер в аварии на КАД
Место ДТП.Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие на 59 километре внутренней стороны КАД.

«ДТП на 59-км внутренней стороны КАД в левой полосе примерно у метро Обухово», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

По фотографиям с места происшествия заметно, что машины получили сильные повреждения. У одной из них даже отвалился бампер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о двух авариях на Невском путепроводе. Подбитые машины затруднили движение другим участникам движения. Легковушка заехала под большегруз, пара заняла левый ряд, чем затруднила проезд другим участникам движения.

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