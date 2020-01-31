В Волхове мужчина угрожал подросткам пневматическим пистолетом

В Ленинградской области в городе Волхов сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который направил на троих подростков пневматический пистолет.

Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в половину четвертого дня в четверг, 30 января. Наряд вневедомственной охраны проезжал мимо торгового центра на проспекте Юрия Гагарина, когда к машине подбежали подростке и заявили правоохранителям, что несколькими минутами ранее около входа в ТЦ к ним подошел «агрессивный» мужчина. Когда они пытались пройти мимо него, злоумышленник пошел за ними, а после достал пистолет и начал угрожать, что выстрелит в одного из подростков. Ребята сразу убежали, а мужчина зашел в торговый центр.

Мальчики сообщили приметы злоумышленника, после чего наряд вневедомственной охраны смог быстро разыскать злоумышленника в торговом центре. При себе у него был обнаружен пневматический пистолет в нерабочем состоянии.

Злоумышленника передали в полицию, а родители подростков составили на него заявления.

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