Более 6 тыс. пешеходов в Петербурге и Ленобласти заплатят штрафы за нарушение ПДД

Чаще всего пешеходы Петербурга и Ленинградской области привлекались к административной ответственности за переход проезжей части вне зоны пешеходного перехода.

Как сообщили в Отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в январе текущего года более 4,5 тысяч пешеходов в Петербурге и около полутора тысяч в Ленобласти привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД. Основными нарушениями стали переход дороги вне зоны пешеходного перехода, а также переход дороги на «красный свет». Помимо этого, примерно сто человек оштрафованы за отсутствие светоотражающих элементов.

Что касается автомобилистов, то в январе более трех тысяч водителей в Петербурге и около 600 в Ленобласти были привлечены к ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водителей в Петербурге могут начать штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч.