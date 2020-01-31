Четыре авто столкнулись в ДТП на Культуры

Четыре авто столкнулись в ДТП на Культуры
Место ДТП.Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на проспекте Культуры случилось дорожно-транспортное происшествие. В аварии столкнулись четыре машины.

«Гусеничка» из 4 машин, на проспекте Культуры, пробка потихоньку накапливаться, служб нет, водители между собой разговаривают», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы опубликовали фото с места аварии в Сети. По фотографиям заметно, что машины полностью разбились и получили серьезные повреждения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с автобусом и трамваем. Транспортные средства испортили утро горожанам, которые спешили на работу. Авария случилась сегодня утром на съезде с моста к станции метро «Приморская». По словам очевидцев, транспортные средства были наполнены пассажирами.

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