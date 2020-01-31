В Ленобласти задержан мужчина, угрожавший оружием детям

В Ленинградской области в городе Волхов был задержан мужчина. Он угрожал пневматическим оружием трем подросткам.

Все случилось около торгового центра на проспекте Юрия Гагарина. Сначала мужчина просто подошел к подросткам, а после стал агрессивно себя вести. Когда подростки решили уйти, мужчина последовал за ними, достал оружие и угрожал выстрелить.

Подростки сообщили о случившемся полицейским. Мужчину задержали. О случившемся рассказали в группе ГУ Росгвардии по Петербургу и области «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионерка приобрела БАДы за 254 тысячи и обратилась в полицию в Петербурге. О случившемся 79-летняя местная жительница сообщила в четверг, 24 октября. Со слов заявительницы, она трижды приобретала у неизвестного мужчины БАДы. Общая сумма ущерба составила 254 тысячи рублей.