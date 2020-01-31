Последнее заявление ВОЗ не означает недоверия к Китаю

Последнее заявление ВОЗ не означает недоверия к Китаю

31 января вечером гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о решении признания вспышки нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Он подчеркнул, что это решение не означает вотума недоверия, а как наоборот, ВОЗ по-прежнему верит в способность Китая контролировать эпидемию и не рекомендовала или даже выступала против запрета на путешествия или торговлю с КНР.

Это последнее определение, сделанное ВОЗ с учетом нынешней ситуации с эпидемией, является обычной практикой. Согласно Международным медико-санитарным правилам, изданным в 2005 году, когда эпидемия инфекционных заболеваний отвечает соответствующим условиям, генеральный директор ВОЗ имеет право определить, что эпидемия представляет собой «чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», чтобы мобилизовать глобальные силы для сдерживания распространения инфекции.

Ранее ВОЗ уже объявляла о пяти чрезвычайных ситуациях, включая эпидемию свиного гриппа H1N1 в 2009 году, эпидемию полиомиелита в 2014 году, эпидемию вируса Эбола в Западной Африке в 2014 году, эпидемию «Зика» в 2016 году и вспышку Эболы в Демократической Республике Конго в 2018 году.

На сегодня в 18 странах мира, помимо Китая, обнаружили 98 случаев заражения коронавирусом. Очевидно, что в такой ситуации новое определение ВОЗ способствует дальнейшей мобилизации международных ресурсов для реагирования на ситуацию, предоставлению необходимой международной помощи тем странам, которые имеют слабые системы здравоохранения и недостаточные возможности оказания медицинских услуг, а также во избежание распространения эпидемии в глобальном масштабе.

Стоит отметить, что согласно правилам ВОЗ, признанный срок действия чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, составляет 3 месяца. Если работа по профилактике и предотвращению инфекции достигнет заметного результата, то определение будет снято в любое время.

После нового определения ВОЗ о чрезвычайной ситуации со вспышкой коронавируса нового типа, международный рынок капитала существенно не изменился, и фондовые рынки США, Японии и других стран также значительно выросли. Это показывает, что паника в международном сообществе не так велика, как ожидалось, и мир полон оптимизма в победе Китая над эпидемией.

И для этого есть твердые основания. Со времени вспышки эпидемии китайское правительство предприняло всесторонние и самые строгие меры профилактики и контроля, и многие из них даже превысили требования Международных медико-санитарных правил. В то же время, демонстрируя открытую, прозрачную и ответственную позицию, Китай своевременно проинформировал все заинтересованные стороны об эпидемической ситуации и делится с ними картой генома коронавируса, что заслужило признание и высокую оценку всего международного сообщества.

Сегодня в условиях глобализации появление чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения угрожает всем странам мира. Во избежание риска распространения нового коронавируса, международное сообщество должно укреплять сотрудничество для совместного преодоления трудностей. Китай будет и впредь расширять взаимодействие с ВОЗ, в стране полны уверенности в собственных силах, а также в способностях одержать победу в борьбе с эпидемией, чтобы обезопасить людей в стране и мире.

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