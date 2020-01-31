В Петербурге суд отменил итоги выборов в округе МО «Черная речка»

Если решение суда не будет обжаловано, то по округу №2 назначат перевыборы. Фото: pixabay

Если решение суда не будет обжаловано, то по округу №2 назначат перевыборы. Фото: pixabay

В Северной столице Приморский районный суд отменил результаты выборов по округу 2 в МО «Черная речка».

Павел Чупрунов, выдвигавший свою кандидатуру на пост депутата муниципального совета, неоднократно судился с избирательной комиссией. Однако ИКМО отказывала петербуржцу в регистрации.

Приморский районный суд признал требования выдвиженца от «Справедивой России» законными и обязал отменить итоги выборов.

Муниципальные выборы проходили в Петербурге 8 сентября прошлого года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в городе до конца настоящего года все взрослые поликлиники станут «бережливыми».