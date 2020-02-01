В России изменились правила увольнения сотрудников

В России с 1 февраля 2020 года начали действовать новые правила увольнения работников.

По новым правилам, сотрудник в последний трудовой день будет получать справку по форме СТД-Р вместе с другими документами.

В данной форме указывается такая же информация, что и в трудовой книжке — о длительности стажа сотрудника у работодателя и его должности.

Нововведение связано с переходом на электронные трудовые книжки.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2020 года на территории страны будут действовать электронные трудовые книжки.

Согласно поправкам в федеральный закон «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования», с января 2020 года сотрудник сможет добровольно перейти на ведение трудовой книжки в электронном формате. Для этого ему будет необходимо отправить запрос своему работодателю до конца 2021 года.

После 2021 года, граждане, которые впервые вступят в трудовую деятельность, будут иметь трудовые книжки исключительно в электронном формате.

Электронные трудовые книжки позволят работникам контролировать данные своей трудовой деятельности и требовать исправлений ошибок в случае их обнаружения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что закон об электронных трудовых книжках официально вступил в силу на территории России. Теперь этот документ будет вестись в цифровом формате.