Утром легковушка врезалась в троллейбус на проспекте Ветеранов

Утром легковушка врезалась в троллейбус на проспекте Ветеранов
Легковой автомобиль врезался сзади в троллейбус. Фото: vk.com/spb_today

Утром 1 февраля на перекрестке проспектов Ветеранов и Маршала Жукова произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса.

Легковой автомобиль врезался сзади в троллейбус. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, передняя часть машины серьезно повреждена. По словам, очевидцев, в результате ДТП возможно есть пострадавшие. Информация об этом уточняется.

«Авария на перекрестке Жукова и Ветеранов. Легковушка врезалась в 37 троллейбус, возможно, есть пострадавшие», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Сестрорецке Курортного района Петербурга произошло серьезное ДТП. На кадрах, опубликованных очевидцем, видны две разбитые машины, чуть подальше от них на аварийке стоит третья легковушка.

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