Иномарка снесла дорожный знак на пересечении Красносельского шоссе и Колобановской улицы

В субботу 1 февраля на пересечении Красносельского шоссе и Колобановской улицы произошло ДТП с участием иномарки.

По словам очевидцев, водитель за рулем автомобиля марки Skoda не справился с управлением и сбил столб со знаком «пешеходный переход».

«Шкода повалила знак на пересечении Красносельского шоссе и Колобановской улицы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

К слову, пострадал не только дорожный знак, но и машина. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Сестрорецке Курортного района Петербурга произошло серьезное ДТП. На кадрах, опубликованных очевидцем, видны две разбитые машины, чуть подальше от них на аварийке стоит третья легковушка.