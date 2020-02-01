Структура «Альфа-Групп» через суд получила недвижимость банкира Исаева в Петербурге

Управляющая компания «Альфа-Капитал» через Арбитражный суд добилась решения о признании договоров купли-продажи дорогостоящей недвижимости недействительными. Речь идет о недвижимости на Невском проспекте в Петербурге и в Ленинградской области.

Как сообщает АБН, компания оспаривала в суде сделки, заключенные между ООО «Петербургское агентство недвижимости» («ПАН») и ЗАО «Петербургское агентство недвижимости».

При этом «Альфа-Капитал» была представителем «ПАН», которая управляет паевым фондом «Северная столица». В активы фонда входит стопроцентная доля в уставном капитале ООО «ПАН.

По материалам дела, в 2013 году ООО «ПАН» и АО «ПАН» заключили ряд сделок, включая договор купли-продажи доли в праве собственности на участок на Невском, 62А, стоимостью в 7,7 млн рублей, а также договор купли-продажи за 16,6 млн рублей детского лагеря «Лесной» в Ленобласти. Согласно экспертным заключениям, предоставленным в суде компанией «Альфа-Капитал», реальная стоимость недвижимости в первом случае составляла 224 млн рублей, а во втором — 94 млн рублей.

Экспертные заключения проведены в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении экс-акционера «Балтийского банка» Андрея Исаева.

В 2014 году Центробанк начал санацию «Балтийского банка», в результате чего у совладельцев банка возникли трудности. Следственный комитет заочно обвинил в мошенничестве бывшего совладельца банка Исаева, а также заочно арестовал бывшего президента банка Олега Шигаева.

В итоге арбитражем было выставлено обязательство в отношении АО «ПАН» о возвращении ООО «ПАН» имущества, включая помещение на Невском и лагерь в Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центробанк нашел в капитале «Невского банка» «дыру» больше двух миллиардов рублей.