Мать с двумя детьми спаслись при пожаре на Бадаева

Мать с двумя детьми спаслись при пожаре на Бадаева
Пожар произошел в доме 8/1 по улице Бадаева. Фото: google.maps

Днем в субботу, 1 февраля, в Невском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, в котором пострадали два ребенка и взрослая женщина.

Согласно данным городского управления МЧС России, спасатели получили сообщение о возгорании в одной из квартир дома №8/1 по улице Бадаева почти в два часа дня. Прибывшие на место пожарные установили, что в «двушке» на 16 этаже горит обстановка. Пламя охватило площадь в семь квадратных метров.

Пожар был потушен примерно через полчаса после вызова МЧС. Участие в ликвидации пожара принимали четыре расчета МЧС.

В огне пострадали 40-летняя женщина и два ребенка — четырехлетняя девочка и трехлетний мальчик, все получили ожоги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тосненском районе Ленобласти пожарные потушили деревянное здание бывшей больницы.

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