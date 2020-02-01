В Петербурге поймали форточника, пробравшегося в 22 квартиры

Петербургские правоохранители задержали продуктивного форточника, который за три месяца обчистил несколько десятков квартир.

Как сообщили в пресс-службе петербургского главка МВД России, полиция смогла задержать серийного форточника по горячим следам. Последнюю квартирную кражу он совершил на проспекте Большевиков в Невском районе. Согласно данным правоохранителей, он причастен к 22 кражам в нескольких районах Петербурга.

Задержанный уже признал свою вину и стал фигурантов уголовного дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Правоохранители рассказали, что подозреваемый действовал по одной и той же схеме. Он пробирался в квартиры, расположенные исключительно на втором этаже, путем отжатия стеклопакетов. После его проникновений владельцы квартир лишались шуб, денег, дорогой техники, ювелирки и инструментов.

Общая сумма ущерба со всех краж составила около одного миллиона рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге фигурант уголовного дела ответит перед судом за кражу из квартиры на 19 миллионов.