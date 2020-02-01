Газовщики обнаружили авиабомбу при раскопке в Луге

В Лужском районе Ленинградской области сотрудники газовой службы наткнулись на авиабомбу, когда тянули трубу к частному сектору. На месте работали полиция и спасатели.

Как рассказали в управлении МЧС по Ленобласти, в 18:00 прошла эвакуация найденной на улице Гагарина в Луге авиационной бомбы. Авиабомбу доставали специалисты невского спасательного центра. Позже она будет ликвидирована на специальном регионе, сообщает 47news.

Хранившаяся в земле со времен войны бомба была найдена в пятницу, 31 января. Ее откопали занимающиеся проводкой газопровода специалисты.

По словам главы местной администрации Юрия Намлиева, место было огорожено, а вокруг дежурила полиция до приезда спасателей.

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