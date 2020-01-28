В Горелово нашли снаряд времен ВОВ

В Красносельском районе нашли боеприпас времён Великой Отечественной войны.

Боеприпас калибром 152 мм обнаружили 26 января у дома № 38 на Школьной улице в посёлке Горелово во время проведения земляных работ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Силами Западного военного округа опасная находка была вывезена для дальнейшего уничтожения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в деревне Старо-Паново под Петербургом нашли 53 боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Все они находились в состоянии сильной коррозии.