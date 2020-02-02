США сообщили о готовностей обеспечить Белоруссию нефтью

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки сообщил, что США готовы обеспечить потребности Белоруссии в нефти на 100 процентов по конкурентным ценам.

«Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на сто процентов, по конкурентным ценам», — сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Он добавил, что необходимо будет преодолеть некоторые преграды, чтобы предприятиям США стало проще выходить на рынок Белоруссии.

«Вступление в ВТО, более активное развитие частного сектора помогут Белоруссии раскрыть свой торговый потенциал», — добавил госсекретарь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несколько человек получили травмы во время обстрела «зеленой зоны» и американского посольства в Багдаде, Ирак. Как сообщает телеканал Al Sumaria, в результате обстрела реактивными снарядами пострадали не менее трех человек, национальность которых сейчас устанавливается.