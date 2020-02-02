Настя Каменских пожаловалась подписчикам на мужа

Певица Настя Каменских призналась, что редко видится с супругом. У них с Алексеем Потапенко (Потап) разные жизненные ритмы.

Влюбленные стараются всё свободное время проводить вместе, но Каменских призналась, что удается им это не так часто.

«Я, например, всегда ложусь спать где-то в девять вечера. Вчера и позавчера Леша пришел очень поздно, поэтому мы с ним не виделись», — заявила звезда в социальной сети Instagram.

Певица также добавила, что им приходится много работать, из-за чего сложилась такая ситуация.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Настя Каменских похвасталась аппетитными формами на мексиканском пляже. Певица позировала в купальнике.