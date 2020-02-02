Домушник вынес с дачи в Ленобласти саблю, кинжал и бензопилу

Домушник вынес с дачи в Ленобласти саблю, кинжал и бензопилу
Полицейские начали розыск. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборгском районе Ленобласти правоохранители расследуют крупную кражу из садового дома. Сумма ущерба составила 67 тысяч рублей.

Обо всем стало известно 30 января. В отдел полиции обратилась 53-летняя женщина. Она рассказала, что в течение двух дней до этого неизвестный залез в дом в поселке Уткино в СНТ «Приморье-2». Злоумышленник взломал замок и украл телевизор, сувенирную саблю и кинжал, а также ряд инструментов, включая бензопилу.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, по факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Полицейские начали розыск злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о разбойном нападении на ювелирный салон. Злоумышленник ворвался в магазин с ножом.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти кража розыск
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