Борис Гребенщиков и «Аквариум» презентовали клип на песню «Бабушки»

Рок-музыкант и его коллектив представили видеоролик на песню «Бабушки», написанную Гребенщиковым в конце 1980-х годов.

Клип опубликовали на официальном YouTube-канале Бориса Гребенщикова в субботу, 1 февраля. Видео выпущено в необычном формате: песню сопровождает мультипликация по мотивам «Красной шапочки». Оригинальная анимация — результат работы студентов Анимационно-шумовой лаборатории.

Интернет-пользователи с восторгом приняли новую работу легендарного рок-музыканта. Комментаторы оказались не лишены чувства юмора: «Нет ли тут оскорбления чувств бабушек?», — вопрошают юзеры YouTube. За сутки новую работу Гребенщикова и команды посмотрели почти сто тысяч раз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певица МакSим вынуждена приостановить на неопределенный срок свою творческую деятельность из-за проблем со здоровьем.