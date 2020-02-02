Ксения Собчак планирует ложиться под нож пластического хирурга

Поклонники считают, что телеведущая готова на все ради любимого мужчины.

Об этом стало известно 2 февраля. Обо всем сообщает «СтарХит», ссылаясь на собственные источники. Телеведущую Ксению Собчак заметили в клинике пластической хирургии – она встречалась там с врачом Сергеем Блохиным. Отмечается, что он специализируется на омоложении, пластике груди и лицевой пластике. Что именно хочет изменить в себе Собчак – пока не совсем понятно.

Очевидец заверил, что звезда призналась, будто ездила до этого к другому хирургу, но решила остановить свой выбор на Блохине.

Напоминаем, что недавно Собчак опубликовала пост, в котором раскритиковала женщин за 40, которые публикуют откровенные фото. Сама телеведущая старается следить за внешним видом – занимается спортом и делает различные процедуры. На этот раз она, видимо, пойдет дальше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак оскорбила большую часть российского шоу-бизнеса одним постом.