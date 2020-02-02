Названы лучшие актеры премии BAFTA

Названы лучшие актеры премии BAFTA
Кадр из фильма "Джокер". Фото: Кинопоиск

Одни из главных призов получили Рене Зеллвегер и Хоакин Феникс.

Об этом стало известно 2 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости. Премия BAFTA состоялась в лондонском Королевском Альберт-холле в воскресенье. Лучшим актером назвали Хоакина Феникса, сыгравшего главную роль в нашумевшем «Джокере». Рене Зеллвегер же стала лучшей актрисой – она снялась в фильме «Джуди».

Напоминаем, что до этого говорилось, что лента «Джокер» получила огромное количество номинаций на премии. К слову, фильм также номинировали на «Оскар».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Хоакина Феникса наградили премией Гильдии киноактеров США за лучшую роль. Хоакин Феникс удостоился премии, обогнав Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Кристиана Бейла («Ford против Ferrari») и Тэрона Эджертона («Рокетмен»).

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