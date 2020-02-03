Горящий кабель на Васильевском острове потушили за час

Горящий кабель на Васильевском острове потушили за час
Примерно за час пожар потушили. Фото: Pixabay

Поздно вечером 2 февраля на Васильевском острове начался небольшой пожар — загорелась обмотка кабеля.

Согласно данным главка МЧС по Петербурге и Ленобласти, пожар начался в производственном здании №15/4 по Железноводской улице. Там горела обмотка кабеля. О происшествии сообщили примерно около полуночи.

Прибывшие на место четыре пожарных расчета приступили к тушению огня, распространившегося по площади 0,5 кв.м. Кабель удалось потушить к 1:10.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в дачных пожарах в Ленобласти погибли несколько пенсионеров.

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