В Германии медсестра пыталась отравить пятерых младенцев морфием

В Германии медсестра пыталась отравить пятерых младенцев морфием
Младенцев пытались отравить смесью грудного молока с морфием. Фото: pixabay

Медсестру из немецкого города Ульм подозревают в покушении на жизнь пяти младенцев, она пыталась отравить их морфием.

Как сообщает New York Times, 20 декабря прошлого года у пятерых новорожденных, находившихся в университетской клинике Ульма, начались проблемы с дыханием. Младенцев направили в реанимацию, а троим пришлось делать искусственную вентиляцию легких. Все дети остались живы.

Медики в течение нескольких недель пытались выяснить причину болезни. В итоге в моче детей были найдены следы морфия, после чего к делу подключились правоохранители.

Полиция опросила врачей и медсестер, дежуривших в ночь на 20 число, а после осмотрела их рабочие места. В шкафчике одной из медсестер был найден шприц для кормления малышей, в котором была смесь молока и морфия.

Женщина будет находиться в тюрьме до окончания расследования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Свердловском мать постирала новорожденного в машинке.

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