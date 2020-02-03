Спасатели предупредили жителей Петербурга о штормовом ветре

Рабочая неделя в Северной столице начнется со штормового ветра, предупреждают петербуржцев в городском управлении МЧС России.

Согласно данным МЧС, местами в городе порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Петербуржцев просят внимательнее ходить по улицам — рекомендуется обходить стороной хлипкие деревья и конструкции.

По прогнозу синоптиков, понедельник встретит петербуржцев ветром и метелью. Ночью, как сообщили в ведомстве ожидается от 0 до +2 градусов тепла. Утром и днем температура понизится до -2 градусов. Жителей Петербурга также предупредили о возможной гололедице утром и днем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики обещают петербуржцам «настоящую зиму» в середине февраля.