Спасатели предупредили жителей Петербурга о штормовом ветре

Спасатели предупредили жителей Петербурга о штормовом ветре
Из-за сильного ветра МЧС объявило штормовое предупреждение. Фото: pixabay.com

Рабочая неделя в Северной столице начнется со штормового ветра, предупреждают петербуржцев в городском управлении МЧС России.

Согласно данным МЧС, местами в городе порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Петербуржцев просят внимательнее ходить по улицам — рекомендуется обходить стороной хлипкие деревья и конструкции.

По прогнозу синоптиков, понедельник встретит петербуржцев ветром и метелью. Ночью, как сообщили в ведомстве ожидается от 0 до +2 градусов тепла. Утром и днем температура понизится до -2 градусов. Жителей Петербурга также предупредили о возможной гололедице утром и днем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики обещают петербуржцам «настоящую зиму» в середине февраля.

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