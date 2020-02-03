Кокорин пожаловался на маленькую зарплату в «Зените»

Кокорин пожаловался на маленькую зарплату в &#171;Зените&#187;
Александр Кокорин. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Нападающий Александр Кокорин признался, что получает небольшую зарплату в петербургском клубе «Зенит», вернувшись в команду после выхода из колонии.

Точную сумму футболист не назвал, однако намекнул, что получает не менее 20 тыс. рублей. Эту сумму в одном из интервью назвал комментатор Василий Уткин.

«Он мне даже немного накинул», — приводит слова Кокорина Матч-ТВ.

В настоящее время карьера Кокорина находится в подвешенном состоянии. Не исключено, что воспитанника «Зенита» могут отправить в другой клуб на правах аренды, против чего вступает главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Александр Кокорин рассказал о планах на свое ближайшее будущее.

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