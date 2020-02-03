Пешеход погиб в ДТП с автобусом в Ленобласти

В Ленинградской области мужчина-пешеход погиб под колесами микроавтобуса, перебегая проезжую часть.

Согласно данным управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, смертельное ДТП с автобусом и пешеходом произошло на первом километре автодороги «Песочное — Киссолово» во Всеволожском районе области.Частный автобус наехал на мужчину, который оказался посреди проезжей части вне пешеходного перехода. За рулем транспорта находился 58-летний водитель.

Сбитый мужчина скончался на месте дорожного происшествия. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сейчас правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств ДТП.

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