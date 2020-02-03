Пешеход погиб в ДТП с автобусом в Ленобласти

Пешеход погиб в ДТП с автобусом в Ленобласти
Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой.Фото: Pixabay

В Ленинградской области мужчина-пешеход погиб под колесами микроавтобуса, перебегая проезжую часть.

Согласно данным управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, смертельное ДТП с автобусом и пешеходом произошло на первом километре автодороги «Песочное — Киссолово» во Всеволожском районе области.Частный автобус наехал на мужчину, который оказался посреди проезжей части вне пешеходного перехода. За рулем транспорта находился 58-летний водитель.

Сбитый мужчина скончался на месте дорожного происшествия. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сейчас правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что BMW X3 сбил светофор и врезался в столб среди ночи на Арсенальной набережной.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Всеволожский район дтп ленобласть наезд на пешехода
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вылет рейса «Париж-Москва» задержали из-за драки пилотов
Пешеход погиб в ДТП с автобусом в Ленобласти
Кокорин пожаловался на маленькую зарплату в «Зените»
BMW X3 сбил светофор и врезался в столб среди ночи на Арсенальной набережной
Спасатели предупредили жителей Петербурга о штормовом ветре
Российским домохозяйкам предложили выплачивать пособие
В Никольском ночью спасатели тушили хозпостройку
Съезд на КАД «покраснел» из-за аварии с легковушкой