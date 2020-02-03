В Тихвине задержан уроженец Коми за попытку развращения двух девочек

В Тихвине задержан уроженец Коми за попытку развращения двух девочек
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленобласти Тихвинская полиция подозревает уроженца республики Коми в попытке развращения двух девочек, проживающих в общежитии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в воскресенье, 2 февраля, в полицию с заявлением пришли две жительницы Тихвина. Они рассказали правоохранителям, что неизвестный мужчина пытался развратить их дочерей 15-ти и 11-ти лет. Все это произошло 30 января и 1 февраля в коридоре общежития.

В тот же день стражи порядка задержали подозреваемого — неработающего 37-летнего жителя Коми. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти преподавателя мотокросса заподозрили в развращении школьницы.

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