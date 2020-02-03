Утром в Озерках горела общественная баня

Рабочая неделя в Выборгском районе Петербурга началась с крупного пожара на Большой Озерной улице, 84.

Согласно данным городского главка МЧС России, очевидцы сообщили о пожаре в Озерках ближе к девяти часам утра. Пожар начался в здании общественной бани — там загорелась кровля площадью 10 на 12 метров.

На место происшествия направили 15 спасателей и три спецмашины. По предварительной информации ведомства, происшествие обошлось без пострадавших.

По словам очевидцев, рассказавших о событии в соцсетях, пожарные машины перекрыли дорогу возле места пожара, из-за чего автомобилистам приходилось разворачиваться и искать другой маршрут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что горящий кабель на Васильевском острове потушили за час.