Утром в Озерках горела общественная баня

Рабочая неделя в Выборгском районе Петербурга началась с крупного пожара на Большой Озерной улице, 84.
Согласно данным городского главка МЧС России, очевидцы сообщили о пожаре в Озерках ближе к девяти часам утра. Пожар начался в здании общественной бани — там загорелась кровля площадью 10 на 12 метров.
На место происшествия направили 15 спасателей и три спецмашины. По предварительной информации ведомства, происшествие обошлось без пострадавших.
По словам очевидцев, рассказавших о событии в соцсетях, пожарные машины перекрыли дорогу возле места пожара, из-за чего автомобилистам приходилось разворачиваться и искать другой маршрут.
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