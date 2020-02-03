Замначальника ИК заплатит штраф за производство табака в колонии

Замначальника ИК заплатит штраф за производство табака в колонии
Все пачки имели поддельную маркировку. Фото: pixabay

Невский районный суд Петербурга назначил сотруднице исправительной колонии №7 Виолетте Концевой, обвиняемой по ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность», штраф в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, обвиняемая работала начальником Центра трудовой адаптации осужденных в исправительной колонии №7. Там, у нее под носом в период с ноября 2015 года по январь 2016 года, было организовано незаконное производство табачных изделий от имени ООО «Табоч». По бумагам, там производилась лишь упаковка. На все пачки клеили поддельную маркировку.

Обвиняемая признала свою вину. Концевая заявила, что загладила причиненный вред и согласилась на штраф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наркосбытчика отправили в колонию на 6 лет.

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