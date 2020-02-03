Машина превратилась в груду металла после смертельного ДТП на КАД

Машина превратилась в груду металла после смертельного ДТП на КАД
Машина превратилась в груду металла. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП с участием легкового авто. Водитель въехал в отбойник.

Авария случилась в понедельник, 3 февраля. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машина марки Opel превратилась в груду металла. В результате столкновения водитель погиб на месте.

«Автомобиль Opel Astra врезался в отбойник напротив нефтебазы “Бронка”. За рулем находился молодой мужчина 1991 года рождения», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

К месту ДТП приехала реанимация и сотрудники МЧС. Что стало причиной ДТП — пока неизвестно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации Красногвардейского районного суда. Сотрудников вывели на улицу из-за угрозы взрыва.

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