Машина превратилась в груду металла после смертельного ДТП на КАД

В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП с участием легкового авто. Водитель въехал в отбойник.

Авария случилась в понедельник, 3 февраля. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машина марки Opel превратилась в груду металла. В результате столкновения водитель погиб на месте.

«Автомобиль Opel Astra врезался в отбойник напротив нефтебазы “Бронка”. За рулем находился молодой мужчина 1991 года рождения», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

К месту ДТП приехала реанимация и сотрудники МЧС. Что стало причиной ДТП — пока неизвестно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации Красногвардейского районного суда. Сотрудников вывели на улицу из-за угрозы взрыва.