Сбитый на Бухарестской пешеход госпитализирован в тяжелом состоянии

Сегодня утром, 3 февраля, во Фрунзенском районе произошло дорожное происшествие с участием автомобиля ВАЗ и пешехода.

Согласно данным отдела пропаганды ГИБДД по городу и области, пешеход попал под колеса отечественной машины на Бухарестской улице. Там он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал водитель ВАЗ.

Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в одно из городских медучреждений. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

Правоохранительные органы начали проверку по факту ДТП, все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что машина превратилась в груду металла после смертельного ДТП на КАД. Автомобиль Opel Astra врезался в отбойник напротив нефтебазы “Бронка”.