Стали известны подробности смертельного ДТП на КАД

Стали известны подробности смертельного ДТП на КАД
Машина превратилась в груду металла. Фото: vk.com/dorinspb

В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП. В результате столкновения с отбойником погиб 28-летний водитель.

Авария случилась сегодня, 3 февраля, около 10:29 на внутренней стороне КАД. Молодой человек за рулем Opel Astra не справился с управлением и въехал в ограждение при съезде на порт Бронка. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в настоящее время по факту произошедшего ведется проверка.

Фотографии с места аварии появились в группе «Дорожный инспектор Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что к месту ДТП приезжала реанимация и спасатели.

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